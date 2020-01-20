Банки начали борьбу с мошенничеством методом социальной инженерии, став организаторами тематических лекций и мастер-классов для студентов в 2019 году, сообщили «Известиям» в крупнейших российских кредитных организациях. Так, по их словам, эффективнее всего бороться с мошенническим выводом средств.

Росбанк запустил в МГИМО курс лекций, который длится 26 академических часов. В Московском Кредитном Банке заявили, что в прошлом году провели более 20 лекций по финансовой грамотности и по кибербезопасности в МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГСУ, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, Московском университете им. С. Ю. Витте. В Уральском федеральном университете банк УБРиР также запустил лекторий по финграмотности. Также межвузовское мероприятие по киберграмотности в 2019 году провел Почта Банк. Мастер-классы по вопросам компьютерной гигиены, организованные ВТБ, прошли в нескольких вузах Москвы, Ростова, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Томска и Иркутска. В Промсвязьбанке рассказали, что провели интерактивные занятия по актуальным вопросам кибербезопасности в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

ЦБ поддерживает инициативы коммерческих банков в области повышения финансовой грамотности, сообщили в регуляторе. Сам Банк России проводит открытые лекции для студентов, поддерживает олимпиады по финансовой грамотности, проводимые МГУ им. М. В. Ломоносова и РЭУ им. Г. В. Плеханова.

ЦБ запускает проект по повышению финансовой грамотности соцработников Не все пожилые люди или инвалиды могут ходить на лекции по финграмотности, и подготовленные соцработники помогут донести знания до своих подопечных.

По мнению экспертов, школьники и студенты — одна из пяти групп, представители которых чаще всего попадают на удочку социальной инженерии. В современном цифровом мире формировать навыки кибербезопасности нужно с юности, поскольку недостаточный уровень осведомленности россиян приводит к росту мошенничеств в банковской сфере. Финансовые организации работают в двух направлениях: с одной стороны, усиливают защиту антифрод-системы, а с другой — постоянно рассказывают на открытых лекциях, в рассылках и в соцсетях о том, какие меры предосторожности необходимо соблюдать и как правильно вести себя в подозрительных ситуациях, пояснили эксперты.