Реальный ВВП КНДР вырос в 2019 году на 1,8%, сообщает в понедельник южнокорейский телеканал KBS .

По его сведениям, из-за резкого усиления санкционного давления в 2017 году северокорейский ВВП сократился на 3,5%, а в 2018 году — на 4,2%. На этом фоне прошлогодний показатель является значительным прогрессом. При этом не уточняется, как Пхеньяну удается обеспечить экономический рост в условиях введенных в его отношении масштабных санкций.

Одновременно отмечается, что в КНДР рост потребительских цен опережает рост ВВП.

Ожидается, что в текущем году рост северокорейской экономики составит 2,2%, а в следующем — 2,8%.