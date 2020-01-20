Банк «Траст» (Банк непрофильных активов) хочет нанять компанию, которая будет заниматься финансовыми расследованиями, а полученную информацию он будет использовать для предъявления исков в российские и иностранные суды; начальная цена договора за услуги — 195,5 млн рублей; информацию о закупке банк разместил на сайте госзакупок — заявки принимаются до 22 января, сделки необходимо будет выявить за период 2013—2017 годов, пишут «Ведомости» .

ЦБ собрал в 2018 году непрофильные и «плохие» активы трех санируемых банков — «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка — на балансе «Траста»; банку передали 2 трлн рублей активов, их справедливая стоимость — 210 млрд рублей.

Исследование сделок, нанесших «Трасту» ущерб, будет осуществляться в два этапа, говорится в документации к заявке, на первый, который включает инвентаризацию данных, отведено четыре месяца, на второй, который включает в себя детальное исследование приоритетных кейсов и эпизодов вывода средств, сбор, фиксацию, систематизацию и анализ доказательной базы, — полгода.

СМИ: «Траст» оспорит «вывод» 17 млрд рублей из группы «Открытие» после санации Иск подан к бывшим структурам группы «Открытие» — «Открытие Холдингу» и его «дочке» — «Открытие Капиталу», а также к компании «Тренд», чьи требования «дочка» «Открытие Холдинга», по утверждению истца, погасила в приоритетном порядке в ущерб интересам банка «Траст».

Победитель конкурса должен проанализировать профили людей, участвовавших в сделках, на предмет связи с сотрудниками, руководством/бенефициарами группы компаний и наличия в их взаимоотношениях признаков доверительного управления компаниями или владения активами; также должна быть проанализирована информация в части определения рыночной стоимости активов, приобретенных или утраченных в результате сделок, а также деловые интересы бенефициаров.

Банк «Траст» просуществует до 2024 года и к этому времени должен вернуть государству 480 млрд рублей; сумма в 200 млн рублей мала для той работы, которая заявлена «Трастом», говорит сотрудник крупной аудиторской компании.