Материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле, пишут «Известия» . Об этом заявили в комитете Госдумы по социальной политике.

Так, россиянам с 1 января 2020 года будет начисляться материнский капитал в размере 466 617 рублей на первого ребенка и дополнительно к ним 150 тыс. рублей на второго. При рождении третьего малыша государство погасит за семью 450 тыс. рублей ее ипотечного кредита. Кроме того, будут введены и ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили в Совете Федерации.

Путин поручил продлить программу маткапитала и расширить ее на первенцев Глава государства предложил увеличить размер материнского капитала при рождении второго ребенка еще на 150 тыс. рублей.

Председатель комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что главная задача сенаторов — активно включиться в проработку и анализ требующих изменений документов, а также дать зеленый свет прохождению соответствующих инициатив. По его словам, сейчас Совету Федерации предстоит провести тщательный анализ законопроектов и методических рекомендаций, которые потребуются для реализации послания президента.

Также, по словам сенатора, будет меняться и финансирование выплат за счет средств федерального бюджета. Участником этого процесса, скорее всего, станет комитет Совфеда по финансовым рынкам и налогам.