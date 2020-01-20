В совокупности 2 153 миллиардера по всему миру в прошлом, 2019 году оказались богаче, чем 4,6 млрд самых бедных людей на Земле. Об этом сообщается в докладе международной благотворительной организации Oxfam «Время заботиться», который был опубликован накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

В документе такой экономический факт назван «огромным разрывом»: финансовое неравенство на планете вышло из-под контроля.

«Если бы страны ежегодно сокращали неравенство в доходах на 1%, то к 2030 году в условиях крайней нищеты жило бы на 100 миллионов меньше людей», — отмечает Oxfam.

Агентство Bloomberg цитирует главного исполнительного директора Oxfam India Амитабха Бехара: «Наши ущербные экономики наполняют карманы миллиардеров и крупного бизнеса за счет обычных мужчин и женщин. Неудивительно, что люди начинают сомневаться, должны ли вообще существовать миллиардеры».

Авторы доклада считают, что национальные правительства по всему миру должны начать строительство «человеческой экономики, которая… ценит то, что действительно имеет значение для общества, а не подпитывать бесконечную погоню за прибылью и богатством».

По мнению Oxfam, важными действиями на пути к экономическому равенству являются инвестиции в национальные системы ухода за детьми, а также введение прогрессивного налогообложения, в том числе — налогообложения на богатство.