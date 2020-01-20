Претензии АСВ как правопреемника Русского Строительного Банка (Русстройбанка) к владелице дома моды IRFE Ольге Сорокиной, которая фигурирует в деле о мошенничестве с займами и векселями и ее гражданскому супругу, экс-главе этого кредитного учреждения Андрею Струкову составляют 10 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсант» .

Арбитражный суд Москвы признал Сорокину и две ее российские компании банкротом, а Струков находится в международном розыске по обвинению в хищении у Русстройбанка 400 млн рублей. Как следует из арбитражных материалов, в отношении Андрея Струкова суд ввел процедуру реализации имущества. В деле Сорокиной проводится реструктуризация долгов.

Арестованы два фигуранта дела о хищении средств Русстройбанка Источники «Коммерсанта» в силовых структурах отметили, что в дальнейшем может расшириться как круг обвиняемых, так и список статей Уголовного кодекса по делу о хищениях в Русстройбанке.

Судом было установлено, что компании «Русфрансальянс» и «ИРФЕ-Центрум» Ольги Сорокиной получали займы в Русстройбанке, а также выпускали векселя, которые авалировал предправления Русстройбанка Андрей Струков. Главное следственное управление ГУ МВД Москвы уже четыре года расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ольга Сорокина проходит по нему подозреваемой и объявлена в федеральный розыск.

Сам банкир Андрей Струков был заочно арестован Басманным райсудом столицы. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 400 млн рублей. По версии следствия, с 2012 по 2015 год Струков совместно с другими лицами похитил имущество банка посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя подконтрольных ему лжепредприятий.