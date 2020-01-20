Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с положительной динамики, обновив исторический максимум по индексу Мосбиржи и семилетний — по РТС.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск прибавил 0,43% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 210,47 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс РТС на тот же момент времени также увеличился на 0,33% и равнялся 1 643,22 пункта.

Дорожающая нефть поддержала российские акции на открытии, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что прошлую неделю российский рынок акций закрыл внушительным ростом, в пятницу не дотянув нескольких пунктов до отметки 3 200. Основной причиной подъема является приток средств инвесторов на рынок, как внутренних, так и внешних, уточняет эксперт.

Сегодня на открытии отметка 3 200 пунктов по индексу Мосбиржи была покорена.

На этой неделе ждем формирования нового состава правительства РФ, замечает Антонов. «Особый интерес представляет кто займет должности министра финансов и главы Минэкономразвития. Реакция рынка на эти назначения может быть сильной. В частности, рынок попробует спрогнозировать, изменятся ли предложения новых министров в части расходования средств Фонда национального благосостояния и объема закупок валюты на внутреннем рынке», — комментирует эксперт.