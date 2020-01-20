• Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. По его словам, есть два варианта регулирования этого вопроса. Первый — вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей. Второй вариант — внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе в законы «О банках», «О национальной платежной системе».



• В Системе быстрых платежей (СБП) планируют ввести функцию оплаты электронных чаевых по QR-коду. Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК). Сейчас рассматривается несколько вариантов ее реализации — как через оплату по QR-коду через СБП, так и с помощью других сервисов НСПК. В пресс-службе подчеркнули, что за перевод безналичных чаевых не надо платить эквайринг. Сумму вознаграждения посетитель может сам ввести в терминале, а затем сделать два платежа одновременно — в адрес ресторана и на счет официанта.

• Законопроект, который запретит банкам взимать заградительные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием, будет внесен в Госдуму в ближайшие дни. Согласно тексту документа, в антиотмывочном законе предлагается указать, что к антиотмывочным мерам «не относится установление дополнительных (повышенных размеров) комиссий, сборов и иных вознаграждений». Эта мера направлена против практики взимания банками заградительных комиссий, например за перевод средств с заблокированных в рамках антиотмывочного законодательства счетов.



• В России начали оформлять заграничные паспорта с биометрическими данными с помощью криптобиокабин (КБК), сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». Они устанавливаются в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы»). Так, после подачи заявления на портале госуслуг или в МФЦ пользователю выдается индивидуальный штрихкод, который надо будет отсканировать в КБК. Заявитель самостоятельно сканирует отпечатки пальцев и делает цифровое фото. Также необходимо отсканировать разворот с фото российского паспорта.

