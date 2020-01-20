Инвесторы вложили в российские акции и облигации 337 млн долларов за первую рабочую неделю нового года, завершившуюся 15 января. По данным Emerging Portfolio Fund Research Global (EPFR), из этой суммы чуть менее половины пришлось на фонды акций, глобальные фонды развивающихся рынков вложили в Россию 51 млн долларов.



«Результаты отчетной недели оказались необычными», — пишут в комментарии аналитики Sberbank CIB Коул Эйксон и Андрей Кузнецов.

Эксперты отмечают, что традиционно данные EPFR Global показывали, что динамика инвестиций в Россию была такой же, как у других развивающихся рынков, несмотря на то что в последние два года российский рынок акций уверенно опережал аналоги.

«В абсолютном выражении такого существенного недельного увеличения вложений активных фондов, ориентированных на Россию, в выборке EPFR Global не отмечалось с февраля 2017 года», — подсчитали в инвестбанке. За неделю индекс развивающихся рынков MSCI EM вырос на 2,4%, индекс РТС — на 0,8%. С начала года российские акции в долларах подорожали на 6,56%.

Всего в развивающиеся рынки за неделю с 8 по 15 января пришло 3,9 млрд долларов. Больше всего получил Китай (2,2 млрд долларов). В Sberbank CIB отмечают, что вложения в фонды развивающихся и развитых рынков увеличились 12-ю неделю подряд.