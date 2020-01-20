Группа QIWI запускает пополнение банковских карт национальной платежной системы Таджикистана «Корти Милли» через мобильные приложения Тинькофф Банка, Альфа-Банка, Промсвязьбанка, банков «Открытие» и «Ак Барс». Об этом в понедельник сообщили в QIWI.

Как следует из релиза, клиенты указанных банков смогут в любое время отправлять деньги с мгновенным зачислением средств на карту в Таджикистане. Перевод осуществляется в рублях с последующей конвертацией и зачислением на карту в национальной валюте (сомони). За одну трансакцию можно осуществить перевод до 15 тыс. рублей. Комиссия при переводе денежных средств с дебетовых карт на карты «Корти Милли» не взимается. Новый сервис реализован в партнерстве со Спитамен Банком.



Пополнение баланса карт без комиссии также доступно на терминалах и в «QIWI Кошельке». В интерфейсе кошелька необходимо выбрать категорию «Переводы на карту» и опцию «Корти Милли» — пополнение карт Таджикистана» либо ввести «Корти Милли» в строке поиска на стартовом экране.