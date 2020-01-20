Банк России подготовил доклад для общественных консультаций, направленный на улучшение качества управления банками процентным риском. Об этом сообщает регулятор, подчеркивая, что управление процентным риском является важным фактором повышения финансовой стабильности в целом.

«По мере замедления инфляции в России, снижения процентных ставок и процентных спредов в банковском секторе вопрос управления процентным риском по банковскому портфелю приобретает все большее значение», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Исторические эпизоды роста ставок демонстрируют, что в случае реализации процентного риска объем потерь банковского сектора может достигать величины, сопоставимой с величиной потерь от кредитного риска. «Имплементация банками лучших практик в области управления процентным риском по банковскому портфелю, представленных в докладе, позволит банкам существенно снизить такие потери», — полагает регулятор.

В докладе, в частности, рассмотрены современные подходы к определению процентного риска по банковскому портфелю, принципы разработки методологии оценки риска, подходы к стресс-тестированию, а также принципы надлежащего структурирования сделок и ценообразования продуктов с учетом процентного риска. Эти подходы основаны на стандартах Базельского комитета по банковскому надзору, подходах других регуляторов, а также данных, полученных Банком России в ходе опросов кредитных организаций.

В числе прочего в докладе отмечается, что выделяется три основных источника процентного риска по банковскому портфелю:

гэп-риск, возникающий в результате несоответствия временной структуры активов и обязательств банковского портфеля по срокам до погашения (востребования) или изменения процентных ставок. Различают риск параллельного и непараллельного сдвига кривой процентных ставок;

базисный риск, возникающий в связи с тем, что по разным инструментам банковского портфеля величина изменения ставок может зависеть от разных кривых процентных ставок, в результате чего величина изменения ставок по инструментам, имеющим один и тот же срок до погашения (или до изменения ставок), при изменении рыночных ставок может быть разной;

риск опциональности, возникающий из-за наличия в портфеле банка производных финансовых инструментов в виде опционов и так называемых встроенных опционов, то есть условий договоров различных активных и пассивных балансовых и внебалансовых продуктов банка, предусматривающих для банка или его клиентов возможность изменения объемов, срочности денежных потоков или величины процентных ставок по инструменту. Различают автоматический и поведенческий типы риска опциональности.

«На текущий момент факторами, повышающими уязвимость российского банковского сектора к процентному риску, являются, в частности, высокая доля краткосрочного фондирования банков на фоне преимущественно более долгосрочных активов и недостаточная развитость рыночных инструментов хеджирования процентного риска. Особую роль в управлении процентным риском играют организация корректного учета при оценке процентного риска встроенных в балансовые продукты опционов и правильное структурирование банковских продуктов с целью минимизации риска от встроенных опциональностей. В связи с этим целесообразно проводить анализ процентного риска не только по балансу в целом, но и в разрезе наиболее значимых для банка продуктов и бизнес-линий. В частности, такой продукт, как ипотечные жилищные кредиты, в силу его высокой срочности и наличия встроенной опциональности в виде возможности досрочного погашения и рефинансирования заемщиками по сниженной ставке заслуживает отдельной оценки банками на предмет процентного риска. В настоящее время ставки по ипотеке быстро снижаются, что будет способствовать росту доли рефинансирования заемщиками привлеченных ранее кредитов. С одной стороны, этот процесс способствует снижению долговой нагрузки заемщиков и тем самым уменьшает кредитные риски, но, с другой стороны, он может привести к сокращению процентной маржи и, безусловно, повышает значимость управления процентным риском в кредитных организациях», — говорится в докладе.



Там представлены рекомендации для банков по управлению процентным риском ипотечных кредитов. В частности, банкам рекомендуется разработать и утвердить во внутренних нормативных документах детальную методологию оценки процентного риска при ипотечном кредитовании (в случае если объем ипотечного бизнеса банка удовлетворяет критериям значимости). При оценке процентного риска по ипотечному портфелю рекомендуется учитывать в том числе модель поведения клиентов при изменении процентных ставок (досрочное погашение ипотеки, рефинансирование и т. п.). Соответствующую методику рекомендуется утвердить во внутренних нормативных документах банка. Банкам рекомендуется оценивать процентный риск при ипотечном кредитовании с использованием базовых сценариев стресс-тестирования и дополнительно использовать модифицированные сценарии в целях учета эффекта от рефинансирования ипотечных кредитов по более низкой ставке, следует из материала ЦБ. В рамках модифицированных сценариев ипотечные кредиты рефинансируются в следующем объеме: a) если уровень процентной ставки по ранее выданным ипотечным кредитам выше текущей ставки по новым сопоставимым кредитам на 3 процентных пункта и более, то такие кредиты рефинансируются по текущей ставке в объеме 50% от их общего объема в портфеле банка на дату оценки; от 2 п. п. включительно до 3 п. п. — в объеме 30%; от 1 п. п. включительно до 2 п. п. — в объеме 10%. Банкам рекомендуется оценивать влияние реализации указанных сценариев, в том числе сценариев с рефинансированием, на свой чистый процентный доход на горизонте года, двух и пяти лет. В отношении сценариев, предполагающих рефинансирование ипотеки, банкам, кроме того, рекомендуется оценивать объем недополученного валового процентного дохода по ипотечному портфелю на горизонте года, двух, пяти и десяти лет.



Замечания и предложения по консультативному докладу, а также ответы на вопросы Банк России предлагает направлять до 1 апреля 2020 года.