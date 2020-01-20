Общее собрание акционеров страхового акционерного общества «ВСК» 20 января приняло решение об избрании генеральным директором компании Александра Тарновского. Решение о назначении вступает в силу со следующего дня после согласования Банком России его кандидатуры, уточняется в релизе ВСК.

Александр Тарновский сменит на этом посту Олега Овсяницкого, проработавшего в должности генерального директора ВСК десять лет. Овсяницкий продолжит работать в органах управления ВСК на позиции члена совета директоров и будет курировать ряд стратегических направлений развития компании, включая вопросы, связанные с ростом бизнеса, и работу с ключевыми партнерами.

В позиции гендиректора Тарновский сфокусируется на достижении целей стратегии страхового дома «ВСК» и решении задач, требующих реализации ряда принципиальных изменений, таких как формирование качественно иной технологической инфраструктуры и развитие информационных технологий, создание оптимальных управленческих механизмов, повышение кадрового потенциала коллектива компании, отмечают в компании.

Александр Тарновский родился в 1979 году в Оргееве Молдавской ССР. Окончил Молдавский государственный университет по специальности «право» и Тверской государственный университет по специальности «финансы и кредит». С 2010 по 2017 год возглавлял Тверской филиал ВСК. С 2017 года занимал должности заместителя генерального директора по розничному страхованию и старшего вице-президента, руководителя департамента регионального развития. «Обладая обширным опытом и глубоким пониманием всех вопросов страховой деятельности на руководящих должностях в головном офисе, Александр успешно реализовал ряд масштабных проектов по трансформации бизнеса и повышению эффективности процессов», — отмечается в биографической справке.