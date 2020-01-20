Рост налоговых доходов в течение последних двух лет способствовал увеличению временно свободных остатков средств бюджетов ряда российских регионов до объемов, которые целесообразно размещать на банковских депозитах. За десять месяцев 2019 года процентные доходы от размещения депозитов получили 23 субъекта РФ, что является абсолютным рекордом последних лет, отмечается в тематическом обзоре Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Временно свободные остатки средств формируются почти у половины субъектов РФ, однако не все они размещают их на депозитах. Так, по состоянию на 1 января 2019 года у 41 региона на счетах сформировались остатки в размере свыше 3 млрд рублей, при этом только 11 регионов размещали их на депозитах. «Это, во-первых, обусловлено тем, что субъекты, размещающие депозиты в течение года, могут закрывать их на конец года. Во-вторых, некоторые регионы не могут размещать депозиты, если доля межбюджетных трансфертов в течение двух из трех последних лет превышала 20% от объема собственных доходов их консолидированных бюджетов. В-третьих, регионы, привлекающие краткосрочные кредиты Управления Федерального казначейства (УФК), не имеют права размещать депозиты до погашения кредита УФК», — пишут аналитики.

Однако дополнительный доход можно получить не только путем размещения депозитов, указывают в АКРА: в 2019 году Санкт-Петербург стал первым субъектом РФ, который провел операции РЕПО.

Важным отличием операций РЕПО от размещения депозитов является то, что сделки РЕПО осуществляются под залог облигаций федерального займа. Благодаря этому регионы могут расширить количество кредитных организаций, участвующих в отборе заявок на заключение договоров РЕПО, что усиливает конкуренцию между ними, и таким образом улучшить условия размещения средств. Риск возможного снижения рыночной цены обеспечения регулируется допустимым уровнем переоценки, устанавливаемым при проведении отбора заявок. Учитывая краткосрочный характер сделок РЕПО и высокое качество обеспечения, указанный риск ограничен, полагают эксперты.

«Проводить прямое сравнение доходности двух инструментов управления ликвидностью пока очень сложно в силу короткой истории сделок РЕПО. Тем не менее, исходя из разницы ставок MosPrime и ставок РЕПО, а также разницы ставок MosPrime и ставок по депозитам в каждую конкретную дату сделки, можно сделать предположение о том, что доходность обоих инструментов приблизительно сопоставима», — рассуждают аналитики.



Принимая во внимание доходность нового инструмента, АКРА допускает возможность его использования другими регионами РФ, которые имеют временно свободные денежные средства, для более гибкого управления ликвидностью и увеличения неналоговых поступлений в бюджет.