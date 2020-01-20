Акибанк с 15 января снизил ставки по ипотечным программам «Приобретение готового жилья (под залог приобретаемой квартиры»), «Кредитование последних долей/комнат и отдельных комнат», «Кредитование загородной недвижимости», «На улучшение жилищных условий (под залог имеющейся квартиры)» на 0,3%, говорится в сообщении кредитной организации.

Таким образом, оформить ипотечный кредит можно по минимальной ставке 7,69%. Также клиенты могут дополнительно снизить ставку еще на 0,5% по специальному предложению «Крупный чек» при оформлении кредита с суммой более 3 млн рублей.