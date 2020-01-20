Идею о запрете банковской комиссии за жилищно-коммунальные платежи стоит поддержать, заявил РБК член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

«Не секрет, что у средней российской семьи платеж за ЖКХ — это довольно весомая часть. Поэтому, если есть возможность весомую часть сделать меньше, такое решение нужно поддержать. Комиссия банка — это лишь стоимость услуги по переводу денег из одного кармана в другой. Я не думаю, что она столь высока и столь значима для практически любого банка, поэтому лишний инструмент поддержки наших граждан может существовать», — добавил Широков.

Председатель комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский в разговоре с РБК также сообщил, что относится к инициативе положительно. «Единственная проблема заключается в том, [что непонятно], кто потом будет компенсировать банкам работу. Понятно, что комиссию они берут за осуществление функций. Ответы на эти вопросы будут даны в ходе обсуждения проекта закона, но то, что они направлены на поддержание доходной базы населения, — это приятно», — отметил он.

Внести в Госдуму законопроект об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ пообещал глава фракции «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, это будет сделано до конца февраля. Он пояснил, что речь идет о поправках к Жилищному кодексу или внесении изменений в несколько законодательных актов, включая закон о банках и национальной платежной системе. По словам Неверова, идею об отмене банковских комиссий за оплату услуг ЖКХ уже поддержал Центробанк.

В настоящий момент комиссия при внесении платежей за ЖКУ через банк составляет 0,5—2%.