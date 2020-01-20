Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Связь-Банка до уровня «AА-(RU)», изменив прогноз на «позитивный».

Ранее у банка был рейтинг «BBB+(RU)» с «развивающимся» прогнозом, свидетельствует информация на сайте агентства.

Повышение кредитного рейтинга обусловлено повышением оценки уровня вероятности экстраординарной поддержки кредитной организации со стороны нового акционера — Промсвязьбанка и улучшением риск-профиля Связь-Банка в связи с повышением уровня резервирования и выкупом ряда проблемных активов ВЭБом при одновременной докапитализации банка со стороны ВЭБа, поясняется в релизе . Позиция по фондированию и ликвидности Связь-Банка оценивается как адекватная, позиция по достаточности капитала — как удовлетворительная, риск-профиль — как слабый.

«Позитивный» прогноз базируется на ожидаемом до середины 2020 года завершении процедур по присоединению Связь-Банка к ПСБ, что предполагает переход обязательств Связь-Банка к структуре с более высоким кредитным рейтингом. ПСБ стал акционером Связь-Банка в декабре 2019 года. До этого, с сентября 2019 года, данная доля акций банка находилась в собственности Федерального агентства по управлению государственным имуществом после ее получения от ВЭБа.

Связь-Банк является универсальным банком, ориентированным на ипотечное кредитование и обладающим широкой розничной клиентской базой, а также осуществляющим кредитование крупного и среднего бизнеса. При этом рыночные позиции банка ухудшились в процессе подготовки к присоединению к ПСБ. Операционный доход Связь-Банка характеризуется приемлемым уровнем диверсификации с акцентом на доходы, получаемые от кредитования физических лиц. Качество корпоративного управления оценивается как среднее в контексте российского банковского сектора.

Отмечается существенный буфер абсорбции убытков у Связь-Банка при отсутствии способности к генерации капитала. Текущий высокий уровень капитализации обусловлен внесением в августе 2019 года ВЭБом безвозмездного денежного вклада в имущество банка на сумму 12,8 млрд рублей и продажей проблемных активов. Значения нормативов достаточности капитала в течение 2019 года временно снижались в связи с сокращением капитала в результате формирования резервов по проблемным активам.

Банк не обладает возможностями генерировать капитал: коэффициент усредненной генерации капитала за последние пять лет имеет отрицательное значение. Операционная эффективность Связь-Банка в течение последних полных трех лет оценена как низкая.

Величина рыночного риска Связь-Банка оценивается как умеренная, уровень операционного риска — как невысокий, система и процедуры риск-менеджмента — как удовлетворительные. Оценка фондирования и ликвидности сохраняется на адекватном уровне.

