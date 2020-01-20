Работа Госсовета будет осуществляться в соответствии с федеральным законом, этот документ примут после принятия поправок к Конституции РФ, сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституции РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«В частности, в конкретной статье (Конституции РФ) говорится о том, что президент формирует Государственный совет, организация деятельности которого осуществляется в соответствии с федеральным законом... Мы, соответственно, после принятия Конституции будем рассматривать соответствующие поправки», — сказал Крашенинников журналистам.