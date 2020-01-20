С 22 января 2020 года в школах Москвы и Подмосковья начинается весенняя сессия просветительского проекта Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка придут в каждую школу». Об этом сообщается в ГУ ЦФО Банка России.

На вебинарах эксперты будут рассказывать учащимся о правилах финансового поведения, покажут обучающие презентации и видео. Во время занятий участники смогут задать вопросы в чате и получить ответы лектора в прямом эфире. Принять участие в онлайн-уроках могут все школы Москвы и Подмосковья, имеющие доступ к Интернету, компьютер, устройство для вывода изображения на экран и звука.

Проект онлайн-уроков Банка России развивается с 2017 года. В проведении занятий кроме экспертов Банка России активно участвуют Пенсионный фонд РФ, Федеральная налоговая служба и другие организации.