Банк Казани запустил кредиты для малого и среднего бизнеса на исполнение обязательств по контрактам в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Для получения кредита потребуется минимальный пакет документов. Нужно оставить заявку на сайте банка, после чего сотрудники свяжутся с потенциальным заемщиком.

Кредит выдается на срок до двух лет, минимальная сумма — 500 тыс. рублей, максимальная — до 10 млн рублей. Кредит можно погасить в соответствии с графиком погашения по контракту.