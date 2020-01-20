ВТБ и «Эвотор» начали подключать эквайринг торговым точкам без посещения банка, через подачу заявки в личном кабинете «Эвотора». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В ВТБ отмечают, что в 2020 году сервисом смогут воспользоваться до 20 тыс. предприятий.

Предприниматели могут отслеживать все проводимые операции в режиме реального времени в личном кабинете. Новый цифровой продукт доступен для владельцев смарт-терминалов «Эвотор» и более 150 моделей онлайн-касс других производителей.

Выручка от безналичных платежей зачисляется на расчетный счет предпринимателя в любом российском банке на следующий рабочий день. Ограничение суммы выплаты отсутствует.