Число безработных в мире, составившее в 2019 году 188 млн человек, в текущем году вырастет еще на 2,5 млн. Такой прогноз содержится в опубликованном в понедельник в Женеве ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ).

Подчеркивается, что «безработица, согласно прогнозам, вырастет примерно на 2,5 млн человек». Как поясняют авторы доклада, «на протяжении последних девяти лет глобальная безработица оставалась в целом стабильной, однако замедляющийся экономический рост означает, что при продолжающемся росте мировой рабочей силы создается недостаточно новых рабочих мест, чтобы принять всех, кто впервые выходит на рынок труда». При этом уровень безработицы в ближайшие два года в мире, как ожидается, будет примерно таким же, как в 2019 году, — 5,4%.

Особую обеспокоенность в МОТ высказывают в связи с тем, что значительное число работников не имеют возможности трудиться полный рабочий день ввиду низкого спроса на рынке труда. В целом, по подсчетам экспертов, в мире сейчас насчитывается 470 млн людей, которые либо полностью не востребованы на рынке труда, либо востребованы недостаточно. По оценкам МОТ, помимо 188 млн безработных, 165 млн «хоть и имеют работу, но хотят получить больше оплачиваемых часов». «Кроме того, еще около 120 млн человек не классифицируются как безработные», — говорится в докладе. Речь идет о людях, которые либо не ищут работу, либо ищут ее, но в настоящее время не готовы к ней приступить.

Как следует из доклада, более 630 млн работников в мире, то есть практически каждый пятый, зарабатывают менее 3,2 доллара в день и относятся к категории «работающих бедных».