Группа ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли по итогам 2019 года на уровне 200 млрд рублей, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума.

«Как обещали, так и будет», — сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос. Костин отметил, что ВТБ рассчитывает достичь цели, поставленные в стратегии группы. «Пока не видим отклонений», — сказал он.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в январе — ноябре 2019 года выросла на 0,92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 165,4 млрд рублей. Отмечалось, что результаты ноября и 11 месяцев в целом подтверждают прогноз группы по чистой прибыли за 2019 год в размере 200 млрд рублей.

Стратегией банка предусмотрен ее рост по итогам 2022 года в 1,7 раза, до 310 млрд рублей. Чистая прибыль ВТБ за 2018 год составила по МСФО 178,8 млрд рублей.