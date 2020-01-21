Российские фондовые индексы во вторник начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,34% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 209,061 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,26% и равнялся 1 642,37 пункта.

Неблагоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций задали снижение азиатских рынков и корректировка нефтяных котировок, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.

«Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 3 185—3 250 пунктов, по индексу РТС — 1 630—1 660 пунктов. Сегодня ММК опубликует производственные результаты за прошлый год», — комментирует эксперт.