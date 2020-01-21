Европейское рейтинговое агентство Scope Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг России с «ВВВ-» до «ВВВ» со «стабильным» прогнозом, следует из сообщения агентства.

В прошлом году до этого же уровня суверенный рейтинг России повысило международное рейтинговое агентство Fitch. В свою очередь, остальные агентства, входящие в «большую тройку», — Standard & Poor's и Moody's — сохранили свою оценку по суверенному рейтингу России на уровне, соответствующему «ВВВ-».

Как следует из сообщения Scope Ratings, агентство повысило рейтинг России благодаря консервативной фискальной политике страны, подкрепленной низким госдолгом, и повышению устойчивости к внешним рискам. «Стабильный» прогноз, в свою очередь, говорит о том, что риски будут сбалансированы в ближайшие 12—18 месяцев, отмечает агентство.