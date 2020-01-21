• Мошенники получают доступ к номерам банковских карт россиян не только в теневом сегменте Интернета, данная информация может утечь в Сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии пластика друг другу в мессенджерах, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. Он также подчеркнул, что мошенники сегодня легко могут получить доступ к информации, с помощью которой могут начать разговор с потенциальной жертвой, используя методы социальной инженерии.

• Депутаты Госдумы предложили проект федерального закона «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником», который в ближайшее время будет внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента. В Госдуме напоминают, что с 2016 года в РФ начали действовать ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О внесении изменений в ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Однако за прошедшее время количество жалоб граждан на действия так называемых коллекторов продолжает только расти.

• Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк обратились в правительство с просьбой внести серьезные поправки в законопроект о защите инвестиций. Они хотят получить такие же гарантии стабильности условий бизнеса, как и инвесторы в проекты, берущие у них деньги в долг. По словам представителей финансовых организаций, они будут ориентироваться на позицию ЦБ. Относительно исключения из законопроекта ГЧП и концессий в Минфине сказали, что регулирование этих механизмов скорректируют. В частности, будет предусмотрено ведение Федеральным казначейством реестра соглашений и объема финансовых обязательств государства. Также создадут закрытый перечень «особых обстоятельств», которые могут приводить к выплатам из бюджета. В Минэкономразвития сказали, что полностью поддерживают предложения по исключению концессий и ГЧП.

• Количество пенсионеров в России по итогам 2019 года уменьшилось примерно на 355 тыс. человек, это результат проведения пенсионной реформы. Об этом заявил руководитель Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. По его словам, в этом году не выйдут на пенсию 800 тыс. человек, но это стало нарастающим итогом — то есть с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году. Также Дроздов рассказал, что к 2022 году планируется повысить средний размер пенсий в России до 18 290 рублей — это 18,26% к 2019 году и почти 27% к 2018 году.

