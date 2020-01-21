Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов в новом правительстве Михаила Мишустина может потерять должность первого вице-премьера. Об этом сообщает Forbes, ссылаясь на источники Bloomberg. При этом он останется главой Минфина, сообщили три источника. Собеседник Forbes, близкий к правительству, говорит, что решение уже принято — Силуанов не будет первым вице-премьером, но останется министром финансов.
По мнению экономиста Татьяны Орловой, ослабление позиций Силуанова в новом Кабинете министров может рассматриваться как «негативный сигнал» для инвесторов.
Как утверждают источники, должность первого вице-премьера вместо Силуанова, вероятно, займет помощник президента Андрей Белоусов. Ранее Bloomberg писал, что вместо Белоусова в Кремль может переехать исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин.
А действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов может стать первым заместителем премьер-министра Михаила Мишустина.
Также агентство указывает, что Михаил Мишустин намерен создать в Белом доме свою команду и намерен назначить Дмитрия Григоренко, бывшего его заместителем в Федеральной налоговой службе, руководителем аппарата правительства. Сейчас эту должность занимает Константин Чуйченко.
По данным издания, новый состав Кабинета министров будет объявлен уже во вторник, 21 января.
Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового Кабмина.