Исполняющий обязанности первого вице-премьера и министра финансов Антон Силуанов в новом правительстве Михаила Мишустина может потерять должность первого вице-премьера. Об этом сообщает Forbes , ссылаясь на источники Bloomberg. При этом он останется главой Минфина, сообщили три источника. Собеседник Forbes, близкий к правительству, говорит, что решение уже принято — Силуанов не будет первым вице-премьером, но останется министром финансов.

По мнению экономиста Татьяны Орловой, ослабление позиций Силуанова в новом Кабинете министров может рассматриваться как «негативный сигнал» для инвесторов.

Как утверждают источники, должность первого вице-премьера вместо Силуанова, вероятно, займет помощник президента Андрей Белоусов. Ранее Bloomberg писал, что вместо Белоусова в Кремль может переехать исполняющий обязанности министра экономического развития Максим Орешкин.

СМИ: новым помощником президента может стать Максим Орешкин А действующий помощник президента по экономике Андрей Белоусов может стать первым заместителем премьер-министра Михаила Мишустина.

Также агентство указывает, что Михаил Мишустин намерен создать в Белом доме свою команду и намерен назначить Дмитрия Григоренко, бывшего его заместителем в Федеральной налоговой службе, руководителем аппарата правительства. Сейчас эту должность занимает Константин Чуйченко.

По данным издания, новый состав Кабинета министров будет объявлен уже во вторник, 21 января.