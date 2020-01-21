В новый состав правительства не войдет исполняющий обязанности вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов, сообщает РБК со ссылкой на источники. Кроме «Цифровой экономики» Акимов, в частности, курировал национальный проект повышения безопасности и качества автодорог.

Новый премьер-министр Михаил Мишустин активно занимался цифровизацией в Федеральной налоговой службе, которую он возглавлял до последнего времени. Цифровизацию реального сектора экономики он называл одной из приоритетных задач своего правительства.

СМИ: Силуанов может потерять должность первого вице-премьера При этом он останется главой Минфина, сообщили три источника.

И. о. вице-премьера получил предложение возглавить Калужскую область, рассказал РБК собеседник, близкий к региональным властям. Во вторник, 21 января сенатор от Калужской области Юрий Волков, представляющий в Совете Федерации администрацию Калужской области, решил досрочно покинуть свой пост и подал заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, за полтора года на посту вице-премьера Акимова Минтранс продолжил испытывать проблемы при взаимодействии с бизнесом из-за слабости кадров.