В новый состав правительства не войдет исполняющий обязанности вице-премьера по транспорту и связи, куратор нацпрограммы «Цифровая экономика» Максим Акимов, сообщает РБК со ссылкой на источники. Кроме «Цифровой экономики» Акимов, в частности, курировал национальный проект повышения безопасности и качества автодорог.
Новый премьер-министр Михаил Мишустин активно занимался цифровизацией в Федеральной налоговой службе, которую он возглавлял до последнего времени. Цифровизацию реального сектора экономики он называл одной из приоритетных задач своего правительства.
При этом он останется главой Минфина, сообщили три источника.
И. о. вице-премьера получил предложение возглавить Калужскую область, рассказал РБК собеседник, близкий к региональным властям. Во вторник, 21 января сенатор от Калужской области Юрий Волков, представляющий в Совете Федерации администрацию Калужской области, решил досрочно покинуть свой пост и подал заявление о сложении полномочий в связи с переходом на другую работу.
По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, за полтора года на посту вице-премьера Акимова Минтранс продолжил испытывать проблемы при взаимодействии с бизнесом из-за слабости кадров.