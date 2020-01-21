Банк России установил официальные курсы валют на 22 января.

Курс доллара повысился на 38,98 копейки, составив 61,8552 рубля (61,4654 рубля на 21 января). Курс евро вырос на 41,4 копейки, до 68,6222 рубля (с 68,2082 рубля на 21 января).

На Московской бирже на 13:09 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 23 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — 22 копейки, валюты стоят 61,78 и 68,55 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 61,68—61,97 рубля за доллар и 68,4—68,71 рубля за евро.