Телекоммуникационная компания «МТС» стала первым российским оператором, установившим базовую станцию сотовой связи в Антарктиде. Об этом сообщили в МТС, уточнив, что сеть мобильной связи стандарта GSM развернута на территории российской антарктической станции «Прогресс» и обеспечивает голосовой сотовой связью сотрудников и гостей станции.

Оператор открыл базовую станцию в рамках совместного проекта с Российской антарктической экспедицией. Устойчивый сигнал охватывает жилые и служебные модули станции «Прогресс», территорию аэродрома и залив, где швартуются суда.

«Теперь участники экспедиции могут по сотовому телефону звонить своим семьям на Большую землю, друг другу и членам научных станций других стран на территории Антарктиды. Помимо этого сигнал сотовой связи поможет определять местоположение полярников во время проведения работ в районе станции «Прогресс», — отмечается в релизе.

Оператор ​Tele2 запустил безлимитный Интернет в Антарктиде Оператор Tele2 запустил международный роуминг в Антарктиде. Теперь путешественникам доступны мобильный Интернет и звонки в Вилья-лас-Эстрельяс — одной из двух деревень Антарктиды, сообщили в пресс-службе Tele2.

«Установка оборудования для самой южной базовой станции МТС проходила в течение нескольких недель в экстремальных условиях антарктического климата. Для реализации проекта инженеры МТС разработали уникальный технический проект строительства, чтобы новый объект связи мог работать в условиях низких температур и сильных ветров. Ключевые узлы и модули базовой станции установлены с двойным резервированием на случай выхода из строя одного из комплектов. Спутниковый канал связи для проекта предоставлен российским оператором спутниковой связи «Сатис-ТЛ-94», — рассказали в сотовой компании.

Сами полярники отмечают, что у них исчезло чувство оторванности от дома и семей. Также сотовая связь частично заменила рабочую УКВ-радиосвязь на станции.



До появления базовой станции в Антарктиде самой южной базовой станцией МТС считалась станция, расположенная в селе Каладжух Республики Дагестан. Самая северная базовая станция МТС находится в якутском селе Саскылах.