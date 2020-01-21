ВТБ планирует выплатить дивиденды по итогам 2019 года в размере 50% чистой прибыли группы, заявил глава кредитной организации Андрей Костин.

«Наши планы (по итогам 2019 года. — Прим. ред.) выплатить акционерам 50% от чистой прибыли (по МСФО. — Прим. ред.)», — заявил Костин в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Также Костин отметил, что продажа акций группы довольно затруднительна в условиях санкций. «Строго говоря, существующие акции не находятся под санкциями, но с точки зрения общего инвестиционного климата разбираться старые это акции или новые акции… я боюсь, что дальнейшее предложение и продажа акций довольно затруднительна в таких условиях», — сказал он, добавив, что не ожидает и выпуска новых акций.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев на минувшей неделе говорил, что ведомство ожидает от ВТБ дивидендов по итогам 2019 года в размере 50% чистой прибыли по МСФО. Говоря о приватизации ВТБ, включенной в план на 2020—2022 годы, он отметил, что вопрос допэмиссии рассматривается, но в нем есть свои сложности в связи с тем, что банк находится под секторальными санкциями США.

По итогам 2018 года ВТБ выплатил 26,8 млрд рублей дивидендов, или 15% чистой прибыли по МСФО (178,8 млрд рублей). В 2017 году дивидендные выплаты составили 73,5 млрд рублей, или 61% чистой прибыли по МСФО. Глава ВТБ Андрей Костин в июне прошлого года выражал надежду, что в дальнейшем рост прибыли группы позволит вернуться к уровню дивидендов в 50% чистой прибыли по МСФО.