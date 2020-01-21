Сбербанк направил в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) Банка России предложения по совершенствованию кибербезопасности Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума.

«У нас хороший уровень взаимодействия с коллегами из FinCERT. Мы ранее направили им свои предложения по устранению недостатков в системе. Нам известно, что эти предложения были восприняты, с ними работают и при их реализации с СБП все будет в порядке. У меня нет в этом сомнений», — сказал он, добавив, что заявленные Сбербанком сроки и график подключения к СБП будут соблюдены.

​Греф о сроках подключения к СБП: как пойдет С 1 октября все системно значимые банки были обязаны подключиться к СБП.

Глава Сбербанка Герман Греф в мае 2019 года заявил, что одной из причин, почему банк не присоединяется к СБП, является кибербезопасность. Так, по мнению Грефа, система была небезопасной. Банк остается единственным системно значимым банком, который не подключился к СБП в установленный ЦБ срок до 1 октября 2019 года. Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ продолжит штрафовать Сбербанк в соответствии с существующим законодательством, пока он не подключится к системе.