Кандидатом на пост министра экономического развития в правительстве Михаила Мишустина стал губернатор Пермского края Максим Решетников, сообщили РБК два источника, близких к правительству.



Кандидатура Решетникова обсуждалась, отметил собеседник издания, близкий к министерству. По его словам, и. о. главы Минэкономразвития Максим Орешкин и Решетников в хороших отношениях. «Они — друзья по работе», уточнил источник.

Министр экономического развития в передаче «Диалог» на телеканале «Россия-24» говорил главе Пермского края, что его не любят в правительстве, так как он заставляет другие министерства выходить из зоны комфорта. В свою очередь Решетников пошутил, что не знает ни одного министра экономики, которого бы любили. Орешкин добавил, что Минэкономразвития должно быть «занозой у всех министерств».

Как сообщалось ранее, Орешкин может стать новым помощником президента Владимира Путина по экономике вместо Андрея Белоусова.

