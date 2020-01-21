«Ростелеком» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) начинают новый этап стратегического сотрудничества в интересах развития российского венчурного рынка. «Ростелеком» через дочерние структуры стал партнером ФРИИ, войдя в уставный капитал его инвестиционного подразделения — ООО «ФРИИ Инвест», владеющего долями более чем в 350 IT-стартапах, сообщает телекоммуникационный оператор.

Инвестиции «Ростелекома» в уставный капитал «ФРИИ Инвеста» составили 2 млрд рублей. Первый этап был завершен в начале 2020 года, когда «Ростелеком» получил 18,36% в капитале «ФРИИ Инвеста». Второй этап стартовал 20 января и завершится до конца месяца. В результате доля «Ростелекома» в капитале «ФРИИ Инвеста» вырастет до 31,03%. Представители «Ростелекома» войдут в состав инвестиционного комитета «ФРИИ Инвеста».

«Привлеченные средства «ФРИИ Инвест» направит на инвестиции в новые инновационные проекты и дофинансирование перспективных компаний в уже имеющемся портфеле стартапов. Также будет пересмотрено инвестиционное предложение для стартапов: компании на ранней стадии смогут претендовать на раунд до 5 млн рублей, компании на стадии роста смогут получить до 65 млн рублей инвестиций», — отмечается в сообщении «Ростелекома».

​«Ростелеком» приобрел 18% инвестиционной структуры ФРИИ «Ростелеком» планирует усилить работу со стартапами и начинает новый этап сотрудничества с ФРИИ, став соинвестором портфеля.

«Ростелеком» успешно проводит цифровую трансформацию бизнеса — для нас все большее значение с точки зрения роста имеют такие инновационные направления, как дата-центры и облака, кибербезопасность, «умные» города, индустриальный Интернет вещей и другие. Цель нашего стратегического партнерства с ФРИИ — повысить эффективность инновационной деятельности, найти новые точки роста бизнеса и расширить экосистему цифровых сервисов. Технологии развиваются так стремительно, что эти точки роста сегодня могут быть неочевидными, еще только смелыми идеями, но уже завтра они начнут покорять рынки», — комментирует президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.



Как указано в справке оператора, компания «ФРИИ Инвест» с 2013 года вложила 3,87 млрд рублей более чем в 420 компаний. Сейчас в портфеле 350 действующих бизнесов, из которых около 50 успешно развиваются не только в России, но и за рубежом. В числе крупнейших инвестиций — разработчик голосовых технологий «Стафори» (общая сумма вложений — 217 млн рублей), производитель портативных проекторов Cinemood (210 млн), разработчик IT- и финансовых сервисов для интернет-магазинов PimPay (197 млн), облачный игровой сервис PlayKey (160 млн), создатель бизнес-роботов Promobot (150 млн) и разработчик инфраструктурных решений для анализа больших массивов данных UBIC Technologies (150 млн рублей).