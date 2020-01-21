Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить строить и реконструировать на садовом участке жилые дома с использованием средств материнского капитала. Об этом говорится в сообщении нижней палаты правительства.

«В случае принятия закон позволит использовать средства материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства не только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства, но и на садовом участке», — сообщается на сайте Госдумы.

Изменения в законодательство необходимы, так как с 1 января 2019 года жилой дом можно строить не только на участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), но и на садовом участке, уточняет Госдума.