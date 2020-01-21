Глава ВТБ Андрей Костин будет лично курировать вопросы стратегии и трансформации бизнеса группы после ухода финансового директора ВТБ Дмитрия Олюнина. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы госбанка.

«Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин будет лично курировать стратегию, а также вопросы трансформации бизнеса, которые являются приоритетными задачами для ВТБ. Дмитрий Олюнин, который ранее курировал финансы, стратегию, а также учет и отчетность, 31 января 2020 года завершает свою работу в банке ВТБ в качестве первого заместителя президента — председателя правления», — отметил он.

Ранее «Интерфакс» сообщил , что в конце января Олюнин покинет свой пост. У Костина останется два первых заместителя: Юрий Соловьев и Андрей Пучков. Костин в ноябре прошлого года также сообщал о возможных кадровых изменениях в ВТБ.