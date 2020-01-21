Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности СМП Банка на уровне «ruА-». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «позитивный».

«Рейтинг обусловлен умеренно сильными рыночными позициями, адекватными оценками ликвидности, корпоративного управления и стратегического обеспечения, а также удовлетворительной позицией по капиталу и приемлемым качеством активов. Кроме того, агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания поддержки со стороны акционеров в случае необходимости и наличие поддержки со стороны органов власти в связи с участием группы «СМП» в реализации крупных инфраструктурных проектов», — отмечается в релизе «Эксперт РА» .

Также поясняется, что изменение прогноза по рейтингу на «позитивный» обусловлено ожиданиями агентства по дальнейшему умеренному органическому росту масштабов бизнеса банка при одновременном поддержании достигнутого запаса по капиталу. Реализация данных ожиданий при неухудшении прочих финансовых метрик способна привести к повышению рейтинга.

СМП Банк специализируется на кредитовании корпоративных, розничных клиентов и субъектов РФ, инвестициях в ценные бумаги. Его умеренно сильные рыночные позиции обусловлены диверсифицированной структурой доходов по источникам и специализацией на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративного бизнеса, в том числе реализующего крупные в масштабах России инфраструктурные проекты, что свидетельствует о значимости кредитной организации на федеральном уровне. Уровень кредитных рисков, приходящихся на клиентов с признаками экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, оценивается как умеренно высокий, вероятность реализации данных рисков — как низкая ввиду сильных позиций собственников СМП Банка в деловой среде.

Отмечается позитивная динамика позиции по капиталу вследствие роста показателей рентабельности. При этом финансовый результат банка остается зависимым от таких волатильных компонентов, как переоценка ценных бумаг. Рост прибыли позволил банку повысить устойчивость капитала к обесценению активов. Агентство по-прежнему отмечает умеренно высокий уровень концентрации активных операций банка на объектах крупного кредитного риска и сохранение низкой чистой процентной маржи, обусловленные специализацией банка на кредитовании крупных корпоративных заемщиков и региональных органов власти.

Основу активов банка формируют выданные дочерним банкам кредиты, половина которых представлена сделками РЕПО, и кредитный портфель. Корпоративный кредитный портфель характеризуется ростом уровня просроченной задолженности с 2,3% на 1 января 2019 года до 5,4% на 1 декабря, что отчасти обусловлено сокращением объема портфеля вследствие погашения кредитов крупной строительной компанией. Розничный портфель отличается адекватной продуктовой диверсификацией, а также умеренно высоким уровнем просрочки (7,3% на начало декабря). Качество совокупного кредитного портфеля оценивается как адекватное (доля ссуд I и II категорий качества — около 95%). Портфель ценных бумаг представлен прежде всего высоконадежными облигациями.

Адекватная ликвидная позиция определяется высоким запасом балансовой ликвидности, также банк располагает широким спектром источников дополнительной ликвидности. Агентство отмечает рост концентрации привлеченных средств на крупнейшем кредиторе с 3,2% на 1 апреля прошлого года до 10,6% на 1 декабря, что, однако, отчасти компенсируется предсказуемостью динамики средств данного кредитора и текущим запасом ликвидности банка.



«Агентство высоко оценивает деловую репутацию и опыт топ-менеджмента банка, — говорится в релизе «Эксперт РА». — Реализация принятой стратегии позволила банку на протяжении последних лет улучшить диверсификацию пассивной базы по источникам, а также повысить операционную эффективность. В среднесрочной перспективе развитие банка будет направлено на повышение уровня обеспеченности кредитного портфеля, а также увеличение объема розничного портфеля, прежде всего за счет ипотечных и жилищных ссуд. В 2020 году банк также намерен развивать кредитование и гарантийный бизнес для представителей МСБ на фоне дальнейшего поступательного увеличения масштабов бизнеса в целом, при этом банк не ожидает значительной утилизации капитала вследствие роста активов под риском. СМП Банк продолжит позиционироваться как универсальный по спектру предоставляемых клиентам услуг, сохраняя приоритет в обслуживании корпоративных клиентов».

