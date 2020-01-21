Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка. Своими впечатлениями миллиардер, почти два года находящийся под санкциями США, поделился в своем Telegram-канале.

Основную часть выступления в Давосе Трамп посвятил рассказу о росте американской экономики. По его словам, со времени его избрания в конце 2016 года в США было создано 7 млн рабочих мест, хотя прогноз обещал 2 млн. Сейчас уровень безработицы в стране — 3,5%, это самый низкий показатель почти за 50 лет.

«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением 2,5 миллиона рабочих мест с закрытием предприятий и сокращением условий для их развития в целом», — возмущается Дерипаска. Он также привел слова Трампа об удвоении налоговых льгот для детей, которые получат порядка 40 млн американских семей, и выводе из бедности 650 тыс. матерей-одиночек и 1 млн детей. «Как говорится, no comment», — отметил Дерипаска. РБК направил запрос представителю ЦБ.

Дерипаска впервые после попадания в санкционный список США в апреле 2018 года присутствует на форуме в Давосе. А выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года, он также обвинил в недостаточно высоких темпах экономического роста в России политику ЦБ. По его словам, ЦБ не оправдал себя в качестве мегарегулятора, не сумев добиться ускорения экономического роста за последние шесть лет. «Мегарегулятор консолидировал отрасль, что привело к росту процентных ставок. Если в мире платят за передачу денег 1,25% (базовая ставка. — Прим. РБК), то у нас — 6,5% при завышенной ставке», — объяснял он. Выход из этой проблемы — разделение ЦБ.

Минфин США внес Дерипаску вместе с его крупнейшими компаниями (UC Rusal, En+, «ЕвроСибЭнерго», группа «ГАЗ» и другие) в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) в апреле 2018 года. Но в начале 2019 года ведомство согласилось снять санкции с UC Rusal и En+ с условием снижения в них доли Дерипаски ниже контроля, оставив самого бизнесмена в списке SDN. С тех пор он подает ходатайства в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии с него санкций. Последнее прошение об отмене санкций «в административном порядке» было подано 27 июня 2019 года.