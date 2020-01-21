Президент России Владимир Путин изменил структуру правительства и назначил его новый состав. Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Указом президента были внесены изменения в структуру правительства. Согласно документу председатель правительства России имеет девять заместителей. Также упразднено Министерство по делам Северного Кавказа, его функции передаются Министерству экономического развития.

Руководить деятельностью Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным медико-биологическим агентством будет правительство. Руководство Росимуществом будет осуществлять Минфин России.

Как следует из документов, первым заместителем председателя правительства РФ назначен Андрей Белоусов.

Руководителем аппарата правительства назначен Дмитрий Григоренко. Пост представителя президента в ДФО занял Юрий Трутнев. Также заместителями председателя правительства назначены Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Министром промышленности и торговли снова стал Денис Мантуров (он сохранил свой пост), министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства — Владимир Якушев (он также сохранил свой пост), министром транспорта — Евгений Дитрих (остался на своем посту), министром труда и социальной защиты назначен Антон Котяков. В Минэнерго сохранился прежний руководитель — Александр Новак.

На посту главы Минфина остался Антон Силуанов. Пост министра экономического развития занял Максим Решетников.



Министром внутренних дел назначен Владимир Колокольцев, министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — Евгений Зиничев. Пост министра иностранных дел сохранил Сергей Лавров. Также сохранил пост министра обороны Сергей Шойгу. Министром юстиции назначен Анатолий Чуйченко.

Министром здравоохранения назначен Михаил Мурашко, министром культуры — Ольга Любимова, министром науки и высшего образования — Валерий Фальков, министром спорта — Олег Матыцин, министром природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин. Министром просвещения стал Сергей Кравцов. Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Александр Козлов. На своем посту остался министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев.

15 января 2020 года после оглашения послания Федеральному собранию правительство подало в отставку. Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев счел такой шаг правильным на фоне объявленных президентом предложений об изменении Конституции. Новым премьер-министром 16 января был назначен Михаил Мишустин, ранее занимавший пост главы ФНС.

