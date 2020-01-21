Президент РФ Владимир Путин на встрече с новым Кабмином заявил о необходимости развивать базу, иначе экономики не будет вообще, и эффективно использовать имеющиеся инструменты для достижения целей.

«Предыдущее правительство очень многое сделало для того, чтобы создать базу для дальнейшего развития, во-первых и прежде всего, созданы очень хорошие макроэкономические условия. Без этого невозможно развивать экономику вообще, а значит, не будет никакого результата и в социальной сфере», — сказал Путин.

Он добавил, что все это должно быть использовано на будущее для достижения национальных целей и нацпроектов.