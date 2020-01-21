Уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов предложит новому правительству проект по развитию кластеров как новых стартовых точек роста несырьевой экономики. Уже разработано 15 инициатив, сообщил он ТАСС.

«В рамках стратегии устойчивого роста несырьевого сектора экономики мы подготовим программу развития 100 кластеров, уже есть порядка 15 инициатив. Мы их предложим новому правительству. Говоря о кластерах, я подразумеваю создание частных производственных цепочек с учетом государственной инициативы», — сказал Титов.

В качестве одного из образцов формирования кластерной политики Титов привел опыт правительства Канады. Сегодня канадское правительство вовлекает существующие наработки в области исследований, технологий и инноваций в повседневную работу властей, академий и частного рынка для повышения общего инновационного потенциала, квалификации работников отрасли и уровня знаний. Для достижения поставленной цели там запущены так называемые технологические кластерные инициативы.

«Например, мы предлагали запустить в Калмыкии мясной кластер. Там есть открытые пастбища, но нет мясокомбината, мест по откорму и так далее. А вот наши инициативы по кластерному развитию призваны заполнить эти пробелы, выстроить цепочку по производству законченного продукта с максимальной добавленной стоимостью», — пояснил Титов.