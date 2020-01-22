Госдума ждет от нового состава правительства шагов по повышению эффективности экономики и борьбе с бедностью, со своей стороны палата готова сделать все для выстраивания эффективного взаимодействия. Об этом заявил во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия-24» .



«Надеемся, что новый состав правительства справится с задачами, которые стоят перед нашей страной, гражданами, в вопросах повышения эффективности экономики. Нам необходимо обеспечить темпы роста экономики выше среднемировых, именно так задачу ставит президент», — сказал Володин. «Мы также надеемся, что новый состав правительства сделает все возможное, чтобы как можно быстрее мы покончили с бедностью», — добавил он.

Володин при этом заверил, что Госдума со своей стороны сделает «все для того, чтобы эффективно выстроить работу, для того чтобы вместе выйти на решение задач, поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным] в рамках послания [Федеральному собранию]». По его словам, депутаты связывают с новыми министрами и вице-премьерами «серьезные изменения именно в экономической сфере, социальной сфере».

Путин назначил новое правительство Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Комментируя новый состав Кабинета министров, спикер указал на то, что «правительство серьезно обновилось». «Реализован запрос общества, наших граждан и парламента на более эффективную работу, которую мы все ждем от правительства», — считает Володин. «Будем работать более результативно, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего времени, чтобы наша страна жила лучше, была более конкурентоспособной, а значит, меньше было проблем у граждан», — подчеркнул он.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. 21 января президент утвердил структуру и состав Кабинета во главе с бывшим руководителем ФНС Михаилом Мишустиным. В Кабмине теперь девять вице-премьеров и 21 министр; 15 прежних членов правительства в его состав не вошли. Серьезнее всего обновился социальный блок, в котором сменились все министры, частичному обновлению подвергся финансово-экономический блок Кабмина, а почти все руководители силовых ведомств сохранили свои посты.

