Валютные денежные переводы по системе SWIFT теперь доступны клиентам банка «Приморье» — пользователям приложения «Мобильный банк», сообщает пресс-служба кредитной организации. Отправить перевод можно в любой из 13 видов иностранной валюты, в том числе таких как австралийский, новозеландский, гонконгский или канадский доллары, вьетнамские донги, фунты стерлингов и т. д.



«Теперь отправить перевод за границу со своего счета клиенты могут, не посещая офис банка», —комментирует заместитель председателя правления — директор департамента розничного бизнеса банка «Приморье» Анна Талызина. Она уточнила, что на момент запуска данная услуга доступна клиентам, у которых открыт текущий счет в нужной валюте, с которого будет осуществляться перевод. А в ближайшее время клиенты смогут открывать валютные счета и непосредственно в мобильном банке «Приморье», добавила Талызина.

Уточнить, есть ли действующий валютный счет, также можно в мобильном банке. Если счета нет, то его можно открыть в любом офисе банка «Приморье».

Перед отправкой SWIFT-перевода счет нужно пополнить на сумму отправления и комиссии — это можно сделать в том числе и через мобильный банк.

Для того чтобы отправить перевод через мобильное приложение, нужно перейти в раздел «Переводы SWIFT», выбрать адресата, кому отправляются деньги, ввести реквизиты, при необходимости загрузить документы, указать назначение перевода, далее выбрать счет списания комиссии и подтвердить ее сумму, проверить перевод. После отправки перевода пользователю приложения доступна информация по статусу трансакции, а также чек операции, который можно сохранить в смартфоне, отправить по почте или в мессенджер. Все переводы сохраняются в истории, при необходимости перевод можно повторить, просто нажав на кнопку в приложении.

Если клиент ошибется при заполнении полей или предоставит неверные документы, сотрудники банка «Приморье» сообщат об этом по телефону.