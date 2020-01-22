Российские фондовые индексы в среду начали торги с положительной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:01 мск прибавил 0,25% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 217,12 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,27% и равнялся 1 638,68 пункта.

Динамика рынка говорит о том, что покупатели необычайно сильны, денег на рынке полно и о среднесрочных шортах пока лучше забыть, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

«В целом же внешний фон перед открытием нашего рынка складывается позитивный: американские фьючерсы прибавляют около полупроцента. Правда, 0,3% теряет нефть, но этот факт будет проигнорирован. Так что ждем открытия торгов ростом на 0,3—0,5 процента», — прогнозировал перед началом торгов эксперт.

Однако к покупкам он рекомендует относиться осторожнее. «С одной стороны, «быки» постоянно получают необходимые для роста свежие деньги, с другой — индекс Мосбиржи сильно перекуплен, и, как только финансовый поток иссякнет, коррекция обязательно завладеет рынком. Быть может, часть средств нужно направить во «второй эшелон», где масса интересных и еще не отыгранных идей», — комментирует Антонов.