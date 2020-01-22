Обновление состава правительства прошло спокойно и сбалансированно, это позволит сохранить преемственность в работе Кабмина, сообщила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.



«Произошло серьезное обновление, омоложение, что очень важно, правительства, но прошло оно спокойно, сбалансированно, что позволит сохранить преемственность в работе Кабинета, сохранить все то ценное, что было накоплено в последние годы», — сказала Матвиенко.

Она отметила, что утвержденная структура правительства соответствует тем задачам, которые поставил президент Владимир Путин Федеральному собранию.

«Послание президента РФ открыло новый этап развития страны. Для успешного решения масштабных задач, поставленных президентом, требуется, чтобы государственно-политическая система была более гибкой, живой, эффективной. На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам», — сказала Матвиенко журналистам в среду.

СФ заинтересован в налаживании конструктивного взаимодействия с новым правительством, сенаторы хотят встретиться с руководством правительства и министрами, чтобы выслушать их планы, рассказала спикер.