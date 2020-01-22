«Ренессанс Кредит» расширил функциональные возможности мобильного приложения. Теперь клиенты могут дистанционно оформить кредитную или дебетовую карту банка платежной системы Mastercard, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Процесс оформления полностью проходит в мобильном банке. Кликнув на специальный баннер, пользователь знакомится с тарифами и условиями по карте и в случае согласия получить продукт подтверждает через СМС его открытие. Карта появляется на главной странице приложения в списке активных продуктов», — говорится в релизе.

Владельцы смартфонов, поддерживающих Samsung Pay и Google Pay, смогут добавить карту в электронный кошелек для бесконтактной оплаты товаров и услуг в магазинах. Также можно заказать и физический пластик.