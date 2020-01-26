Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», открыл новый операционный офис в Ульяновске. Офис расположен в самом центре города по адресу: ул. Гончарова, д. 18.



Отделение будет предоставлять весь спектр банковских операций работникам предприятий многопрофильной промышленной корпорации, от кредитования на специальных льготных условиях (ипотека, потребительские кредиты, кредитные карты) и депозитов до программ лояльности высокого уровня.

График работы: понедельник — четверг: с 9:00 до до 18:00, пятница: с 9:00 до 16:45.

Стратегией развития банка предусмотрено открытие до 30 региональных офисов различных форматов в течение трех лет. В 2019 году новые офисы Новикомбанка открылись в Екатеринбурге, Калуге, Перми, Омске, Челябинске, Уфе. В настоящее время банк насчитывает 21 офис в 18 субъектах РФ, в том числе: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Туле, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Тольятти, Самаре и других городах.