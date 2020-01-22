На базе Минвостокразвития создана рабочая группа, которая будет координировать и контролировать работу по льготной ипотеке под 2% для дальневосточников. Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов, сохранивший пост в новом составе Кабмина.

«Сейчас тот этап времени, когда необходимо практически в ручном режиме налаживать механизм. Например, необоснованный рост стоимости жилья. На площадке Минвостокразвития создана межведомственная рабочая группа, которая в ежедневном режиме будет контролировать и координировать ситуацию: помогать региональным властям, направлять кредитные организации, работать со строительными компаниями», — сказал Козлов.

Льготная ипотека для жителей Дальнего Востока позволяет молодым семьям и участникам программы «Дальневосточный гектар» получить кредит размером не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток.