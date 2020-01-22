Альфа-Банк планирует разместить еврооблигации в рублях, объявили в кредитной организации. Предполагаемый срок выпуска — пять лет.

«Более точные параметры выпуска (объем, индикативный ценовой диапазон), равно как и само принципиальное решение открывать ли книгу заявок, мы определим в течение ближайших дней», — сообщили Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.

У Альфа-Банка в обращении уже находятся три выпуска рублевых еврооблигаций. Новое размещение понадобилось в связи с ростом кредитного портфеля и необходимостью долгосрочной ликвидности, объяснили в банке.

«Начало года, январь, традиционно является «горячим сезоном» для новых размещений долговых инструментов на международных рынках капитала. Это связано с тем, что инвесторы, имея большие объемы свободных средств, ищут перспективные для инвестирования новые бумаги», — пояснили в финансовом учреждении.