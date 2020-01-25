Эксперты сервиса «Работа.ру» выяснили, как российские компании относятся к переходу на электронные трудовые книжки. Так, практически равное количество работодателей оценивают предстоящие перемены положительно (30%) и отрицательно (32%). При этом большинство работодателей (38%) нейтрально относятся к этой инициативе.

«Абсолютное большинство российских компаний (52%) отметили, что переход на электронные трудовые книжки потребует дополнительных финансовых и трудовых затрат. Лишь 33% работодателей указали, что их компания полностью готова к процессу перехода на новый формат трудовых книжек. В варианте «Другое» респонденты чаще всего отмечали, что им понадобятся дополнительные обучающие семинары и нет конкретной информации о сдаче отчетности», — отмечается в релизе.

По данным «Работа.ру», 66% респондентов отметили, что окончательный переход на электронные трудовые книжки в их компании произойдет только в IV квартале 2020 года. 16% работодателей завершат процесс в I квартале, 10% — во II, а 8% — в III.



В исследовании приняли участие 500 работодателей из всех регионов России.