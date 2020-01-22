Годовая инфляция в декабре 2019 года снизилась на 0,5 процентного пункта по сравнению с ноябрем и составила 3%. Сдерживающее влияние на нее продолжали оказывать расширение предложения продовольствия, укрепление рубля, слабая динамика спроса, а также разовые события, включая эффекты базы. Замедление инфляции продолжится в начале 2020 года, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария Банка России «Динамика потребительских цен» .

«Продолжилось замедление как годового роста цен на основные группы товаров и услуг, среди которых наиболее заметно — на продовольственные товары, так и годовых показателей, отражающих устойчивые процессы в ценовой динамике, — отмечается в докладе.



Продовольственные товары в прошлом году подорожали всего на 2,6%. При этом плодоовощная продукция за год подешевела на 2%. Динамику цен продуктов питания в декабре, как и в предыдущие месяцы, во многом определяли высокая насыщенность рынков продуктов питания, а также укрепление рубля и разовые факторы.

Несмотря на небольшой вес в потребительской корзине (0,5%), заметный вклад в снижение продовольственной инфляции в декабре внесла динамика цен на яйца. В декабре 2019 года они стоили на 5% меньше, чем в этом же месяце предыдущего года, что было обусловлено эффектом базы (в декабре 2018 года произошел разовый скачок цен на них).

Непродовольственные товары в 2019 году подорожали на 3%. Динамика цен на непродовольственные товары в декабре, как и в предыдущие месяцы 2019 года, складывалась под влиянием сдержанного спроса, укрепления рубля, а также эффектов базы. Основной вклад в замедление удорожания непродовольственных товаров внесло снижение годовых темпов роста цен на товары длительного пользования: легковые автомобили, бытовую технику, мебель.

Услуги за год стали дороже на 3,8%. При этом в декабре прирост цен на услуги без основных компонентов с административным регулированием цен (услуг ЖКХ и железнодорожного транспорта) составил 0,1% (с поправкой на сезонность), что является минимальным значением за истекший год.

В начале 2020 года Банк России прогнозирует дальнейшее снижение годовой инфляции, в том числе за счет выхода из расчета эффекта повышения ставки НДС в начале 2019 года. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

